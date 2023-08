Manche. Un député enfile un gilet pare-balles pour suivre les gendarmes en pleine opération

Les gendarmes du Coutançais ont eu du renfort… politique. Stéphane Travert, député Renaissance de la troisième circonscription de la Manche (Coutances-Valognes) était en immersion avec la brigade de gendarmerie d'Agon-Coutainville dans la nuit de vendredi 28 au samedi 30 juillet.

Le parlementaire a dû enfiler un gilet pare-balles pour suivre les forces de l'ordre qui effectuaient des missions de surveillance et de prévention au niveau des bars et établissements de nuits de la station balnéaire.

"Accompagner une équipe en service de nuit"

Cette opération est menée dans le cadre du dispositif de protection des populations pour la saison estivale. En compagnie du capitaine Stéphane Gautron, commandant de la compagnie de gendarmerie de Coutances et du major David Robine, trois équipages étaient engagés cette nuit-là. "Monsieur le député a voulu, non seulement nous réitérer la confiance accordée et le soutien, en ces temps troublés, mais aussi accompagner une équipe en service de nuit", indique le major.

"Soutien à nos gendarmes"

"Prévention et surveillance du territoire, dialogue avec la population et les commerçants de la nuit" ont été les missions effectuées, précise lundi 31 juillet Stéphane Travert sur les réseaux sociaux. "Merci aux équipes pour leur accueil et leur disponibilité. Soutien à nos gendarmes."