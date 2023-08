Seine-Maritime. Le programme de la fête du cheval de l'Abbaye du Valasse

La fête du cheval de l'Abbaye du Valasse, qui aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 août, est un événement ouvert à un large public et notamment familial. Il s'articule autour de deux rendez-vous. D'un côté, le concours d'attelage qui attire les initiés mais aussi les curieux et de l'autre, des animations et des jeux pour toute la famille.

Concours d'attelage

Le concours d'attelage sera très relevé cette année avec la présence de l'équipe de France Poneys qui viendra à Gruchet-le-Valasse préparer les championnats du monde. 139 partants et 154 chevaux et poneys seront alignés au départ, dans les catégories amateur, élite, club, jeunes chevaux et para-attelage.

L'épreuve du marathon est la plus spectaculaire, celle qui séduit le plus le public. Un écran géant sera installé pour permettre aux spectateurs de suivre l'évolution des performances alors qu'un speaker apportera à chacun les explications techniques pour bien comprendre les subtilités de cette discipline qu'est l'attelage.

Animations

Le programme sera le même sur les deux jours.

11 h 30 : spectacle Écurie "El Duente" (photo)

Une animation pédagogique de quarante minutes environ avec explications de différentes figures.

12 h 30/13 h 30 : jeux équestres ludiques avec le public

Trois lots à gagner (un repas à La Laiterie pour deux personnes – un panier garni – un café gourmand).

14 heures et 17 heures : contes en déambulation sur les ânes

Une balade d'une heure environ, en écoutant de belles histoires, racontées par les membres de la Compagnie "Touches d'Histoire".

14 heures/18 heures : atelier créatif pour enfants

Personnalisation de mini-sculptures en faïence sur le thème du cheval. Les enfants repartiront avec leurs créations.

16 heures : spectacle Écurie "El Duente"

Un spectacle d'environ quarante minutes : dressage classique, pas de deux, liberté, dextre, voltige cosaque et voltige au surfait sur fond d'une histoire, celle d'un enfant de 8 ans dont les rêves le feront devenir un guerrier viking, un centaure et lui offrent le don de parler aux chevaux.

Visites Guidées de l'Abbaye : 11 heures – 13 heures – 15 heures – 17 heures (50 personnes maximum).

: 11 heures – 13 heures – 15 heures – 17 heures (50 personnes maximum). Jeux gonflables avec trois structures proposées sur site.

avec trois structures proposées sur site. Balade à poneys avec la Ferme du Tipi. Il s'agit de la seule activité payante de la fête du cheval.

Pratique. Fête du cheval à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse - samedi 12 et dimanche 13 août de 10 heures à 18 heures - Entrée libre - restauration sur place.