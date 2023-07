Rouen. Travaux sur le réseau Astuce : quelles solutions pour les usagers du métro ?

En raison de travaux de maintenance sur les lignes du réseau Astuce de Rouen, le métro ne circulera plus à partir de 21 heures à compter du lundi 31 juillet. Des navettes bus seront mises à disposition des usagers aux abords des stations.

Comment les Rouennais vont-ils s'organiser en soirée ?

Les Rouennais vont être les premiers touchés par les travaux sur les lignes du métro. Mais comment vont-ils s'organiser ? "Il y aura toujours des alternatives à trouver. La Métropole de Rouen vient d'installer tout plein de nouveaux vélos disponibles sur Rouen, donc c'est une solution envisagée", assure Yanis Taha, un usager. "Et puis, heureusement les bus ne sont pas perturbés", ajoute-t-il. "Moi, je pense que je rentrerai à pied, pour moi, la dernière solution, c'est celle-là", confie de son côté Agnès Lefeuvre. "S'il n'y a plus de métro, ça va être compliqué, j'essaierai de prendre la voiture", renchérit Rania Queval. Émilien Quilian, lui, a encore une autre solution : "On a des parents, donc ils peuvent nous accompagner. Et sinon, la marche c'est toujours une bonne alternative."

Les travaux se poursuivront sur les lignes du métro jusqu'au vendredi 4 août. Plus d'informations sur le site du réseau Astuce.