Normandie. Ces Caennais vivent un cauchemar : après l'annulation de leur vol en Grèce, ils sont bloqués en Italie

C'est une fin de vacances inimaginable pour ces touristes normands et bretons. Les passagers d'un vol de la compagnie Volotea, en provenance de Santorin (Grèce) et à destination de Nantes vivent un véritable cauchemar depuis plus de 24 heures.

Le mercredi 26 juillet, Marc et Mylène s'apprêtent à embarquer avec leurs trois enfants après leurs vacances en Grèce pour un vol prévu à 20 heures, avec une arrivée prévue à Nantes deux heures plus tard.

Vol annulé sans explication : la compagnie injoignable

Le vol n'arrivera jamais, et sera même annulé, "sans solution de secours proposée par la compagnie aérienne", témoigne Charlotte, la fille du couple auprès de Tendance Ouest. La jeune femme de 20 ans explique : "Nous sommes plusieurs Français, bloqués depuis 24 heures à l'aéroport de Santorin. Nous avons dormi par terre, avec juste un ticket pour acheter à manger et aucune explication sur la suppression de notre vol."

Après cette journée bloquée à l'aéroport, différents passagers tentent de s'organiser pour regagner la France par leurs propres moyens. Au guichet, la compagnie explique que les clients "doivent regarder sur Internet", et "qu'aucune réservation n'est possible au guichet".

À la rédaction, alors que nous tentons de joindre la compagnie, nous sommes confrontés aux mêmes impasses : au téléphone, une voix mécanique nous renvoie inlassablement au site internet sans que nous puissions interagir avec une personne.

Sans réaction de la part de la compagnie, les passagers se dispersent. Charlotte et sa famille décident donc de réserver un trajet, toujours avec Volotea, de Santorin à Paris-Orly le jeudi 27 juillet. Trajet qui comporte une escale à Naples, en Italie. Le vol Santorin-Naples a finalement eu cinq heures de retard et, à son arrivée, le vol pour Orly était déjà parti. "Nous sommes bloqués en Italie, sans aucun vol pour rentrer en France pour le moment", explique Charlotte.

"Nous attendons depuis plus de 5 heures, sans nouvelles, juste des indications de retard. Aucun moyen mis en place, aucunes nouvelles, aucun employé. Il y a une femme enceinte avec nous, avec ses deux enfants en bas âge", déplore Charlotte, qui se dit "à bout de forces".

Un rapide tour sur Twitter nous permet de constater que les mésaventures des passagers de ce vol Santorin-Nantes n'ont pas l'air d'être isolées, à l'image des clients d'un vol Ajaccio-Nantes prévu également le mercredi 26 juillet.

Contactée par Tendance Ouest, la compagnie Volotea n'a pour l'heure pas donné suite à sollicitations.