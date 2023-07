Dieppe. "Il y a de tout et pour tous les âges" : Lire à la plage, un dispositif gratuit qui séduit

Le dispositif Lire à la plage, instauré par le Département de la Seine-Maritime, revient cette année pour une 17e édition sur les côtes normandes. Dans ces maisonnettes blanc et bleu, 13 000 livres sont mis à disposition du public par la Médiathèque départementale de la Seine-Maritime. L'opération se tient tous les jours, week-ends et jours fériés inclus, de 11 heures à 19 heures, dans 13 communes : Criel-sur-Mer, Dieppe, Étretat, Fécamp, Le Havre, Le Mesnil-sous-Jumièges, Le Tréport, Sainte-Adresse, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses et Yport.

"C'est une très bonne idée parce que les gens lisent moins"

L'opération Lire à la plage met à disposition de nombreux ouvrages pour les passionnés de lecture.

"Cela fait des années que je viens dans ces cabanes. Je vais dans différentes communes comme à Dieppe, Étretat, Fécamp. À chaque fois qu'il y a Lire à la plage, j'y vais", confie Annabelle Thomas, une lectrice normande assurée. "Il y a beaucoup de livres et de sujets. Là, j'en ai trouvé un que je n'ai pas encore acheté, sur Thomas Pesquet, parce que c'est mon héros, je suis passionnée. Et je pense qu'après l'avoir feuilleté, je vais l'acheter", assure-t-elle. Les touristes aussi y trouvent leur bonheur.

"C'est la première fois que je découvre un tel dispositif et je voudrais qu'il existe partout, pas qu'à la plage", livre Emilie Pinson, venue de région parisienne. "Je suis venue chercher des livres documentaires sur la Normandie, Dieppe et son histoire au XXe siècle en particulier, mais je vais aussi me laisser tenter par des romans, d'autant plus qu'il y a des nouveautés et des classiques." Selon Pascale Deschamps, venue de l'Oise, "c'est une très bonne idée parce que les gens lisent moins, et là je vais découvrir un livre qui me tente et peut-être que je l'achèterai".

À Dieppe, une petite cabane blanc et bleu s'est installée face à la mer. Elle se nomme Lire à la plage, en référence au nom du dispositif seinomarin. "Le principe, c'est que les lecteurs choisissent un livre et s'installent en terrasse."

"On propose un peu de tout, ça va des albums jeunesse aux bandes dessinées, documentaires, romans et mangas. Il y a vraiment de tout et pour tous les âges, indique Jeanne Gonel, animatrice et responsable de la cabane Lire à la plage de Dieppe. Il n'y a aucune modalité particulière, si ce n'est de lire sur la terrasse." L'opération prendra fin le 27 août prochain.