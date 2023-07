[Carte] Vacances. Quelles sont les meilleures stations balnéaires autour de la mer de la Manche ?

Si la météo joue assurément des tours aux juillettistes cette année, il y a des coins plus sympas que d'autres pour passer ses vacances. Nos confrères du Parisien ont passé au peigne fin plus de 500 communes du littoral français.

Les stations balnéaires normandes ont la cote

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les villes de bord de mer normandes ont le vent en poupe. Les journalistes du Parisien ont séparé le littoral français en trois : la Manche, la façade Atlantique et la Méditerranée.

Pour établir cette sélection, plusieurs thématiques ont été prises en compte, comme la qualité de vie sur place (coût du logement, débits de boissons et restaurants, espaces verts…), les plages mais aussi la météo et la richesse du tourisme local (musées, parcs d'attractions, "plus beaux villages de France"…)

Du côté de la Manche, voici les 10 meilleures stations balnéaires selon Le Parisien :

1. Benerville-sur-Mer (Calvados)

2. Villers-sur-Mer (Calvados)

3. Cancale (Ille-et-Vilaine)

4. Carolles-Plage (Manche)

5. Fécamp (Seine-Maritime)

6. Fouesnant (Finistère)

7. Plévenon (Côtes-d'Armor)

8. Blonville-sur-Mer (Calvados)

9. Zuydcoote (Nord)

10. Bréhal (Manche)

Figurent également au classement les plages de Dieppe (12e place), Merville-Franceville (13e) ou encore Saint-Valery-en-Caux (17e).