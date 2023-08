À découvrir. Un séjour dans les Villes Sœurs

Le restaurant accueille ses clients entre la mer, les falaises et les villas colorées.Il se situe sur l'Esplanade du Général Leclerc, à Mers-les-Bains.

Le restaurant Les Mouettes vous invite à manger dans un lieu atypique à même la plage de galets. Face à la mer, l'établissement propose une cuisine traditionnelle et de bistrot avec des produits frais - poissons, viandes et légumes - des desserts maison et une spécialité, les fruits de mer.