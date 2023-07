Solidarité. Matt Pokora soutient une association manchoise en vidéo

L'association Bénévolat international du Cotentin a reçu un soutien de la part du chanteur Matt Pokora pour ses actions en Côte d'Ivoire. Cette vidéo, publiée lundi 17 juillet, a pu être réalisée grâce à l'intervention de Morgan Sanson, joueur de football d'Aston Villa prêté la saison dernière à Strasbourg puis pour la nouvelle année à l'OGC Nice. En effet, le professionnel du ballon rond est aussi parrain de l'association et ami de l'artiste.

Bénévolat international du Cotentin a remercié l'interprète de "Juste une photo de toi" : "Cela nous va droit au cœur et nous motive encore plus dans nos actions humanitaires." Après l'Ukraine, les bénévoles ont décidé de soutenir Adonkoi, un village de près de 4000 habitants situé en Côte d'Ivoire. Une cantine devrait sortir de terre grâce à l'association. Morgan Sanson est aussi le cousin d'Eddy Saget Sanson, l'un des deux présidents de l'association.

Matt Pokora nous soutient ! Grâce à notre parrain Morgan Sanson nous avons reçu un gentil message de M. Pokora 🤩 cela nous va droit au cœur et nous motive encore plus dans nos actions humanitaires 💪

👉 Suivez nous sur les réseaux sociaux Instagram Facebook et Twitter pic.twitter.com/K0ZPygIqi6