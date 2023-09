Le Havre. Boire, manger, dormir… Quelques idées pour profiter de l'été

À chacun son spot pour profiter des rayons du soleil au Havre. Le quartier Saint-François - celui des pêcheurs et des Bretons ! - est historiquement riche en bars et restaurants, près des quais. À deux pas, le quai de Southampton, avec sa grande arche colorée, fait aussi partie des lieux fréquentés.

Rue Racine, entre Perret et Niemeyer

Pour apprécier l'architecture havraise, rien de tel qu'un dîner à l'ombre du Volcan d'Oscar Niemeyer ou entre les immeubles Perret. Il faut alors s'installer sur l'espace piétonnier qui s'étend de la rue Racine à la place Perret en passant par les rues Bernardin de Saint-Pierre et Victor Hugo. Les amateurs des moules-frites seront contentés par la plage et son incontournable promenade. Un peu plus loin, Sainte-Adresse offre son lot de bars avec vue plongeante sur l'entrée du port.

Pour une ambiance plus champêtre, on peut pousser jusqu'à la guinguette implantée dans le parc de Rouelles. Tartines, croques ou planches apéritives requinquent les promeneurs, avec des animations (DJ sets, jeux, bal musette, soirées à thème…).