Manche. Les Virées du terroir de Saint-Lô, entre gastronomie et musique

Ce qu'il faut savoir sur les Virées du terroir à Saint-Lô.

Lieu et horaires

Chaque jeudi, retrouvez les Virées du terroir sur la Plage verte, entre les remparts et la Vire. Les stands sont accessibles à partir de 17 heures. Ils restent en place pendant les concerts gratuits du soir, qui démarrent à 20 heures et se terminent entre 21 heures et 22 heures.

Balades gourmandes

Les balades gourmandes en calèche sont accessibles pour les enfants comme pour les adultes, sans réservation. Il suffit de vous inscrire sur le stand de l'office de tourisme et de partir pour un tour de 20 minutes environ à travers Saint-Lô. Tarifs : 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants.

Restaurants et bars à proximité

La marche a réveillé vos papilles ? Allez satisfaire votre soif ou votre appétit juste à côté de la Plage verte. Côté boissons, le bar de La Plage by Le Milton ou le Castel Pub vous accueillent tout au long de la soirée avec une carte variée. Côté restauration, différents restaurants se situent juste à côté de la Plage verte.