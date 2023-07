Insolite. Ce photographe a reproduit la ville de Caen… façon Barbie

Ces lieux caennais sont méconnaissables. Penser Caen façon univers Barbie, c'est l'idée d'un photographe qui en est originaire et qui a décidé de transformer ses photographies de la ville sous l'esthétique de la célèbre poupée. Un projet qui fait mouche, alors que le film adapté de l'univers Barbie est sorti en salles mercredi 19 juillet.

L'église Saint-Jean de Caen en version Barbie. - Né à Caen (Instagram)

"Comme si la ville de Caen était devenue un grand parc d'attractions"

Abbaye aux Dames et hippodrome rose bonbon, place Bouchard aux couleurs très pop, rue Caponnière multicolore… "J'avais en tête que le film Barbie sortait ce mercredi et je me suis dit pourquoi pas, avec le contenu que j'ai sur la ville de Caen, le transformer dans l'univers Barbie ?, retrace le photographe caennais, qui souhaite rester anonyme. Je me suis dit que ça n'allait pas bien rendre, puis j'ai commencé d'abord par retravailler les photos postées sur mon compte et je me suis dit que ce serait encore mieux de faire un réel, comme si on était dans l'univers Barbie. Je me suis pris au jeu, j'ai utilisé des intelligences artificielles pour retravailler les apparences des bâtiments."

Et des photos, l'artiste n'en manque pas : il a créé le compte Né à Caen en mai 2020, pendant le confinement. "C'est un compte de confiné", sourit-il. Et depuis, il y poste des clichés de toute la ville : ses rues, ses commerces, ses monuments…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neacaen (@neacaen)

Ainsi, c'est toute la ville qui prend des airs de décors comme issus d'un film Disney, compare le photographe. "Comme si la ville était devenue un grand parc d'attractions ! Là, ça touche à des quartiers dans lesquels les gens se baladent au quotidien. De voir un monde remixé façon Barbie, comme un monde parallèle, ça peut faire rêver", explique-t-il.