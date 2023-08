Centre-Manche. Le havre de la Vanlée, un site exceptionnel aux airs d'Irlande

En quête de dépaysement ? Découvrez le havre de la Vanlée, entre Agon-Coutainville et Granville. Offrez-vous une promenade dans des paysages uniques : dunes de sable et d'herbus, prés-salés, faune et flore abondantes. L'occasion de découvrir également les célèbres moutons de prés-salés normands.

Situé sur trois communes, Lingreville, Bréhal et Bricqueville-sur-Mer, le havre de la Vanlée est un incontournable en centre-Manche. Outre ses paysages, il vous offre une autre curiosité : lors des grandes marées, la route 375 est submersible.

Pratique. Renseignements auprès de l'office de tourisme de Coutances. Tél. 02 33 19 08 10.