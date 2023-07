[Vidéo] Seine-Maritime. Belle surprise pour ce couple : lors d'une sortie en mer, ils sont escortés par des dauphins !

Une mer turquoise, un groupe de dauphins qui jouent aux abords du bateau : non, vous n'êtes pas dans le Pacifique Sud mais bien dans la Manche, aux abords de Saint-Jouin-Bruneval, où un lecteur de Tendance Ouest et sa femme ont vécu un moment exceptionnel.

Un groupe de dauphins sociables vient à leur rencontre

Mardi 18 juillet dans l'après-midi, Florian et Virginie Atinault sortent en mer et font une belle rencontre : "On est tombés sur un banc de dauphins peu craintifs, ils semblaient vouloir s'approcher du semi-rigide…", retrace Florian Atinault. "J'ai déjà eu la chance de voir ce phénomène en août 2021 avec mon petit-neveu qui habite vers Angers, donc pas habitué en sortie à la mer. C'était déjà à Saint-Jouin-Bruneval", précise-t-il.

Ce moment, qui semble hors du temps, a duré un peu plus d'une demi-heure, "puis on les a laissés tranquilles vers Etretat", nous confie le couple.