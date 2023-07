Normandie. Le Parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin, royaume des oiseaux et phoques veaux-marins

Au fil de l'eau, au cœur des marais jusqu'au littoral, le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin s'étend sur 148 000 hectares et englobe 150 communes à cheval entre la Manche et le Calvados.

La Maison du Parc, à Sainte-Marie-du-Mont, est la porte d'entrée de ce vaste espace naturel préservé. La faune et la flore sont un atout mis en valeur par des animations, des randonnées. La réserve du domaine de Bauguillot est un fleuron de notre patrimoine naturel, il abrite la seconde colonie française de phoques veaux-marins et accueille plus de 35 000 oiseaux, notamment lors des migrations.

Un territoire d'exception avec des randonnées ornithologiques qui sont un vrai succès, comme l'explique Denis Letan, responsable du parc.

Un site fréquenté chaque année par 40 000 visiteurs, qui s'est enrichi d'observatoires dimensionnés et adaptés et de nouveaux cheminements.

Toutes les animations et randonnées sont à retrouver sur le site du Parc.