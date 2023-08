Randonnée. À la découverte de la vallée du Lude, un circuit enchanteur dans la Manche

Vous venez d'arriver dans le département et vous souhaitez profiter de ses panoramas à couper le souffle ? Ce circuit de promenade est fait pour vous. Long d'un peu moins de sept kilomètres, il vous offre un point de vue exceptionnel sur la baie du Mont Saint-Michel tout en vous faisant découvrir les merveilles de la vallée du Lude. Alors, suivez le balisage jaune et embarquez pour une marche enchanteresse.

De nombreux points

remarquables sur le trajet

Au départ de ce circuit : Carolles. Commune d'un peu plus de 800 habitants, son architecture de granite bleu est typique du département et saura faire briller vos yeux avant même le début de votre randonnée. L'église Saint-Vigor, première étape du circuit, offre un bel aperçu de l'histoire religieuse manchoise. Si sa construction a débuté entre le XIIe et le XIIIe siècle, elle a connu de nombreuses péripéties au fil des siècles et correspond dorénavant aux dernières restaurations, dans les années 1930. Et la suite du parcours ne perd rien de son charme. Découvrez la cabane Vauban, construite au XVIIIe siècle, en granit et en schiste. Ancien corps de garde servant à communiquer entre le Mont et Granville, elle vous offre un panorama exceptionnel.

La pointe de Carolles

Sur le reste du circuit, découvrez des espaces naturels emblématiques de la Manche, comme la réserve ornithologique de la pointe de Carolles ou la Vallée des peintres, nommée en l'honneur des nombreux artistes ayant profité de sa lumière particulière et de ses paysages uniques. Vous pourrez enfin admirer la vue depuis la colline du Pignon Butor ou escalader le rocher du Sard, d'où Satan lui-même observerait la baie. Une promenade que vous n'oublierez pas de sitôt !