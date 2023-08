Manche. Le festival À fond la cale, un rendez-vous déjanté

Le festival À fond la cale de Saint-Martin-de-Bréhal revient pour une 23e édition, du jeudi 10 au dimanche 13 août. Et le programme est pour le moins riche. Pendant ces quatre jours, retrouvez ainsi des spectacles, des concerts, des animations de rue, un marché artisanal ou encore des apéro-bulots. Ce festival entièrement gratuit vous offre l'occasion de découvrir la station balnéaire dans une ambiance unique et familiale. Sorte de carnaval de mer, ce joyeux ensemble d'animations diverses propose deux rendez-vous incontournables le dimanche 13 août : les courses d'Objets flottants non identifiés et des "joyeux baleiniers de la saint-martinade". Une ode à la mer dans la joie et la bonne humeur, qui plaira à petits et grands !