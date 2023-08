Écausseville. À Aéroplume, "voler comme un oiseau"

Dans le hangar à ballons d'Écausseville, long de 150 mètres pour 30 mètres de haut, vivez un moment magique.

Sanglé sous un ballon rempli de 150 m3 d'hélium, vous pourrez vous diriger au mieux et découvrir comment vous déplacer en l'air grâce à deux "ailes". Pour Max Langlois, responsable de l'activité accessible dès 7 ans et aux personnes paraplégiques et tétraplégiques, "on vient, on plane, et même le lieu nous surprend". Venez donc vous envoler à Écausseville. Avec le musée du Hangar à dirigeables situé à deux pas, mêlez divertissement et histoire.

Pratique. 90 kilogrammes maximum. Tarif adulte 70 €, tarif enfant 50 €.