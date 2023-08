Patrimoine. Depuis le phare de Gatteville, une vue à couper le souffle

Érigé entre 1832 et 1834, le phare de Gatteville est le deuxième plus grand de France et d'Europe. Haut de 75 mètres de haut, il trône sur la pointe de Barfleur.

Avec ses 365 marches et ses 12 étages, ce phare ne se laissera certes pas escalader sans protester. Mais une fois arrivé en haut, vous pourrez profiter d'une vue unique sur la Manche et le Val de Saire. Attention, en cas de vent de plus de 50 km/h, le phare doit être fermé au public.

Si vous souhaitez mieux connaître l'histoire du lieu, n'hésitez pas à profiter de l'exposition accessible au pied du phare. L'opportunité d'en apprendre plus sur les différents phares français à travers des photos, des vidéos et des dessins.

Les commentaires d'une hôtesse sont également disponibles.

Pratique. Déconseillé aux personnes souffrant des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. Ouvert en continu tous les jours de 10 h à 18 h 30. Tarifs : 3 € pour les adultes, 1 € pour les enfants (5 à 12 ans). Parking à 5 minutes à pied.