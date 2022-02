Au fil de l’eau au château Ducal

Durant une semaine, le Musée des Beaux-Arts de Caen s'intéresse à l'eau et aux relations qu'elle génère entre la peinture, le cinéma et la vidéo. Si imparfaitement répartie sur terre soit-elle, l'eau n'en demeure pas moins omniprésente. Elle est dans nos larmes, notre sueur et même dans les déserts. Toutes ses facettes seront explorées dès lundi 7. Jeudi 10 à 18h30 une visite insolite du Musée est proposée à la lampe de poche pour découvrir les représentations de l'eau dans les peintures. Réservation : tél. 02 31 30 40 85.



