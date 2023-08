Parcours. Une balade dans les rues de Caen sur les traces d'Orelsan

Originaire de la région, Orelsan est présent dans le cœur des Caennais… Et dans leurs rues ! Des mosaïques et une fresque le représentent dans différents lieux de la ville, et retracent son histoire personnelle et artistique. On vous propose de partir à leur recherche. La première étape du parcours, c'est le collège Henri-Brunet. Le père d'Orelsan en est devenu principal lorsque le rappeur avait 16 ans. Tout proche, vous apercevrez la première des cinq mosaïques réalisées par l'artiste de rue lyonnais In the woup. Dans un style emprunté aux premières versions de Mario, elles font toutes référence aux clips et chansons du chanteur.

Les premiers pas d'Orelsan

Sur la Presqu'île, près du Cargö où l'artiste a fait son premier spectacle, se trouve la grande fresque murale qui lui est dédiée. Elle a été réalisée en 2021, à la suite de la sortie de son quatrième album Civilisation. Toujours au fil de l'eau, sur les murs du bassin Saint-Pierre qui abrite le port de plaisance, vous pourrez retrouver Raelsan, un personnage issu du clip du même nom. Dans le même secteur, vous pouvez faire un arrêt au "Magic Beau Gosse", un kebab situé face à la tour Leroy. Le rappeur a repris dans une de ses chansons la phrase fétiche du gérant, "sauce magique, beau gosse ?", qui ponctuait chaque prise de commande.

Changement d'ambiance en plein cœur du centre historique de Caen. On pourrait croire le lieu moins propice au street art, pourtant une mosaïque se cache face à l'hôtel des Quatrans. Jeune adulte, Aurélien Cotentin y était veilleur de nuit. La mosaïque représente le jeune homme avec les baguettes qu'il cuisait pour le réveil des clients de l'hôtel. Des clients qui ne savaient pas encore qu'ils avaient face à eux un futur rappeur de renom.