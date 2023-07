Manche. Des gendarmes en renfort pour l'été

Pour un été paisible et tranquille, des gendarmes sont arrivés en renfort dans la Manche afin de faire face à l'afflux de touristes cet été.

Des renforts affectés à Saint-Vaast-la-Hougue, Barneville-Carteret, Pirou, Blainville-sur-Mer et Cérences. Ces cinq détachements de surveillance et d'intervention de la réserve de la gendarmerie sont composés de quatre gendarmes.

Leurs missions : surveiller les zones d'affluence, les manifestations publiques, éviter les troubles à l'ordre public. Une surveillance nocturne sera assurée notamment en fin de soirée et lors de la fermeture de certains établissements.

Deux postes provisoires de gendarmerie seront ouverts au public à Jullouville jusqu'au 26 août et au Mont-Saint-Michel jusqu'au 31 août. Ils sont composés de six gendarmes par poste. Au Mont-Saint-Michel, une policière allemande est en renfort pour le mois de juillet et d'un policier irlandais en août.

La Garde républicaine au Mont-Saint-Michel et à Jullouville

Six cavaliers de la Garde républicaine sont aussi arrivés avec leurs chevaux pour des missions de surveillance sur les secteurs du Mont-Saint-Michel et de Jullouville jusqu'au 31 août.

La gendarmerie est aussi sur l'eau cet été, avec sa brigade nautique, pour sécuriser les pratiques des loisirs nautiques.

Sur les routes, la gendarmerie sera présente avec des contrôles renforcés tout l'été.