Argentan. Une gratiferia pour les fournitures scolaires organisée à la Maison du citoyen

L'année scolaire est finie, mais c'est déjà l'heure de se projeter sur la rentrée prochaine. Une gratiferia sur le thème "Vide cartable et sac de sport" est organisée à la Maison du citoyen d'Argentan. En d'autres termes, les fournitures scolaires s'échangent gratuitement ce vendredi 7 juillet jusqu'à 18 heures et lundi 10 juillet. Cahiers, feutres, vêtements de sport… Les familles viennent déposer tout ce dont leurs enfants n'ont plus besoin et récupèrent d'autres fournitures, cela sans dépenser un euro.

C'est le cas de Yannick Grenet. L'Argentanais, père de deux garçons à l'école primaire, salue l'initiative : "On trouve ce dont on a besoin pour nos enfants. Chacun peut emmener ce qu'il veut." Lui repart ce jour avec quelques vêtements et des chaussures, ainsi qu'un jeu de société. "C'est bien, parce que ça fait aussi profiter les autres. On a regardé ce qui ne nous servait plus et on a ramené des fournitures scolaires pour que les autres personnes qui en ont besoin puissent en profiter", explique-t-il.

"Donner une seconde vie aux objets"

Ce projet, lancé par la Maison du citoyen d'Argentan, en est à sa deuxième édition. L'année dernière, 80 familles avaient participé. "Le principe est de donner et de prendre pour donner une seconde vie aux objets", souligne Sylvie Lermier, porteuse du projet et référente famille à la Maison du citoyen. La gratuité de l'initiative ne force pas l'excès, selon une bénévole : "Les gens prennent et donnent naturellement."

Cette gratiferia est organisée à Argentan, mais cela ne veut pas dire qu'elle se limite aux familles argentanaises. "L'année dernière, des personnes sont venues de Vimoutiers. On s'adresse aux parents et aux familles, d'où qu'elles viennent", insiste Sylvie Lermier. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, une deuxième gratiferia est organisée lundi 10 juillet, de 14 heures à 18 heures, à la Maison du citoyen.

S'il reste des affaires après cette date, elles seront mises à disposition des familles tout au long du mois de juillet au même endroit.