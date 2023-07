Rouen. Un cinéma et une partie d'un centre commercial évacués pour une alerte à la bombe

Toutes les précautions ont été prises, mercredi 5 juillet, au niveau du centre commercial Saint-Sever de Rouen.

Le cinéma Kinepolis a été contacté par téléphone par une personne qui a indiqué avoir laissé une bombe dans les toilettes, précise la police. Les forces de l'ordre ont immédiatement été prévenues et le cinéma a été évacué. "Les boutiques étaient déjà fermées mais on a aussi fermé les restaurants du premier étage pour assurer un périmètre de sécurité", précise Audrey Anne, la directrice du centre Saint-Sever.

Un préjudice financier important

Les policiers ont pu rapidement effectuer une levée de doute et se rendre compte qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Le cinéma a pu rouvrir vers 21 h 10, mais le préjudice a été important, en pleine fête du cinéma, et qui plus est un mercredi, jour de sortie des films. La séance de 18 heures a été interrompue, celle de 20 heures annulée. Celle de 22 heures a pu avoir lieu.

Une enquête est en cours pour tenter de retrouver l'auteur de cet appel malveillant.