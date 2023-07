Vacances d'été. Jullouville se prépare à accueillir les touristes

Vendredi 7 juillet au soir, les vacances d'été vont commencer pour les écoliers. Pour une grande partie des collégiens, lycéens et étudiants, le repos estival a déjà commencé. En attendant les touristes, les commerçants et restaurateurs de Jullouville sont dans la dernière ligne droite avant de recevoir tout le monde.

Est-ce que tout sera prêt à Jullouville ? Impossible de lire le son.

À l'agence immobilière Pozzo, aussi c'est la course. "On est dans le jus, souffle Pauline Hardouin, agent immobilier. On gère les questions courantes. Est-ce qu'il y a la télé ? Est-ce qu'il y a Internet ? Tout cela, c'est de la gestion en amont", assure-t-elle, et le tout en restant disponible pour les locataires déjà arrivés. La commune multiplie par dix son nombre d'habitants entre l'hiver et l'été, passant de 2 355 à plus de 25 000 au plus fort de l'été.

Tous les commerçants espèrent aussi une météo au beau fixe pour assurer une belle saison estivale.