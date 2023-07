Le Havre. Un homme de 45 ans à trottinette meurt dans un accident

Un accident de circulation s'est produit vers 7 h 30 au 146 rue de Verdun au Havre, lundi 3 juillet. Un homme de 45 ans à trottinette a fait une chute mortelle. À l'arrivée des secours, il était en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les moyens mis en œuvre par les secours, il n'a pas survécu à ses blessures et est mort. Trois sapeurs-pompiers, les structures mobiles d'urgence et de réanimation (Smur) et la police nationale se sont rendus sur les lieux.