Tendance Ouest. "On ne ressort jamais indemne d'une belle rencontre" : Jean-Luc Lefrançois raccroche le micro après 40 ans de radio

Il était sur les ondes de Tendance Ouest depuis plus de 40 ans. En ce mois de juin, le père Jean-Luc Lefrançois, prêtre coopérateur au service de la paroisse de Saint-Pair-sur-Mer (Manche), raccroche le micro, après avoir accompagné des dizaines de milliers d'auditeurs chaque dimanche matin dans Tendance Confidences. Une émission au travers de laquelle chacun était invité à s'interroger sur le sens de la vie puis à suivre une chronique spirituelle, en lien avec le calendrier liturgique catholique.

"On ne ressort jamais indemne d'une belle rencontre", aime-t-il à se souvenir, lui qui a démarré en 1982 alors que la radio s'appelait Radio Manche et que lui n'était pas encore prêtre !

Six heures d'interview avec Michel Serrault

"Le plus beau cadeau de la vie, pour moi, c'est le mot rencontre", poursuit le père Lefrançois. "La vie est faite de rencontres et elle est belle quand ces rencontres peuvent être partagées grâce aux médias."

En 40 ans, il estime s'être entretenu avec 2 500 à 3 000 personnes au micro de Tendance Ouest. Michel Serrault est indéniablement sur la première marche du podium de ses plus belles rencontres (Anne-Dauphine Julliand et François Lepère complètent le tableau). C'était en 2006, peu avant sa mort, du côté de Honfleur. L'interview avait duré six heures ! Le père Lefrançois a quelque temps plus tard participé à la préparation des obsèques de l'acteur.

Pour sa vie après la radio, "tout continue autrement", estime celui qui vient de fêter ses 30 ans de prêtrise. "Je suis vraiment riche de ces chirurgiens, psychologues, de ces rencontres… et ça, ça ne meurt pas." L'abbé Lefrançois rend donc son micro mais pas sa vocation et continuera à "prendre soin des autres" et aussi "prendre soin de moi".

Le père Jean-Luc Lefrançois revient sur ses 40 ans au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Ci-dessous, quelques rencontres entre Jean-Luc Lefrançois et des personnalités interviewées :

Le père Jean-Luc Lefrançois avec Michel Serrault. - Archives

Lors de l'interview de Jean-Luc Lefrançois avec Roland Giraud. - Archives

Le père Lefrançois avec le joueur de foot Lilian Thuram. - Archives

Le père Lefrançois et Bernard Pivot. - Archives

Sœur Emmanuelle interviewée par le père Jean-Luc Lefrançois, au micro à l'époque de… Radio Manche ! - Archives

Michel Drucker en interview avec le père Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Ouest. - Archives