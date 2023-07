[Dossier] Caen. Des logements insolites à quelques minutes de chez vous !

Comment se démarquer quand on veut devenir chambre d'hôte ? Pour tous ces particuliers, c'est en sortant de l'ordinaire qu'ils souhaitent attirer des touristes, mais aussi des locaux. "Nous voulons offrir à nos clients la possibilité de sortir de leur quotidien. Je dis souvent que nous sommes des créateurs de souvenirs", lance Charline Bayeux, détentrice d'un studio viking et d'un autre décoré sur le thème du D-Day en plein cœur de Caen. Les habitants du coin n'hésitent pas à venir chez elle, avec la volonté de s'imprégner de leur histoire.

Cabane ou tonneau ?

Lancée à plein temps dans son activité, Charline Bayeux est une consommatrice de logements insolites, citant pêle-mêle les yourtes ou cabanes. Peut-être a-t-elle déjà séjourné chez Paul Debray à Verson ? Le père de ce dernier avait un rêve d'enfant : posséder une cabane dans un arbre. "Il n'y avait rien de commercial dans ce projet. À la base, on a construit le logement uniquement pour nous", explique celui qui gère désormais la location, en plus de son activité professionnelle.

Des proches l'ont incité à se lancer, chose qu'il ne regrette absolument pas. "Il n'y a rien de plus rentable, ça permet d'amortir les frais", apprécie-t-il, ayant déjà reçu des clients chinois ou même américains dans sa petite cabane, alors qu'une deuxième a été construite récemment pour que des familles plus nombreuses puissent séjourner en haut de son étang. "Pendant la règle des dix kilomètres à l'époque de la Covid, j'ai reçu un nombre fou de Caennais qui venaient 'en vacances'." Emma Hubert voulait, elle, pousser le bouchon encore plus loin. Une cabane, ce n'est pas encore assez original. Alors, elle s'en est allée acheter un tonneau appartenant à la cidrerie de Pont-l'Évêque. À la sueur de son front, et de celui de son père menuisier, elle a eu besoin de six mois à plein temps pour aménager le tout. "Ça sentait vraiment fort avant les travaux", blague Emma Hubert, qui s'est renseignée sur l'histoire de son tonneau, visiblement centenaire et en provenance de Nancy. Installée sur le domaine de ses parents à Litteau, près de la Manche, elle accueille elle aussi régulièrement des clients de l'agglomération caennaise. "Ils trouvent le concept sympa et apprécient le cadre de la campagne, avec tous nos animaux." Et alors que sa chambre d'hôte est encore toute récente, cette femme de 29 ans a déjà une nouvelle idée : se procurer un avion pour en faire une autre chambre ! Vous l'aurez compris, il n'est pas toujours nécessaire d'aligner les kilomètres pour passer un week-end dépaysant. Regardez près de chez vous !