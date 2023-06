SNCF. Ligne nouvelle Paris-Normandie : la concertation publique est lancée

SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure ferroviaire en France, organise deux webinaires au sujet de la ligne nouvelle Paris-Normandie jeudi 29 juin et mardi 4 juillet. Ces réunions ouvrent une phase de discussions entre la SNCF, les acteurs publics territoriaux et le grand public, au sujet de cette ligne qui doit être mise en service en 2035.

Qu'est-ce que cette ligne nouvelle ?

Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, abrégée en LNPN, a été lancé en 2009. Elle doit être construite en complément du réseau existant, et vise à renforcer la desserte ferroviaire de la vallée de la Seine depuis Paris. Les études de projet ont été menées l'an dernier. Deux nouvelles gares seront créées sur le nouveau tracé, à Évreux dans l'Eure et à Saint-Sever, dans la banlieue de Rouen en Seine-Maritime.

Carte du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. - SNCF Réseau

Cette nouvelle ligne est importante pour répondre aux besoins des voyageurs occasionnels et réguliers, mais aussi pour le trafic fret. En effet, l'axe Paris-Rouen est une portion du "corridor européen Atlantique" de transport de marchandises. Selon l'atlas du réseau ferré de la SNCF, 13 trains de fret circulent chaque jour entre Paris et Rouen.

Combien de personnes empruntent cette ligne ?

En moyenne, 18 trains de passagers partent chaque jour de région parisienne en direction de la Normandie. La SNCF dénombre 20 millions de voyageurs par an sur l'actuelle ligne Paris-Normandie, dont 10 millions de voyageurs entre la région Normandie et la région Île-de-France. L'entreprise ferroviaire note par ailleurs que, sur cet axe, les déplacements du quotidien (travail et études) représentent en moyenne 50 % des voyages en semaine.

Pratique. Webinaires jeudi 29 juin et mardi 4 juillet, de 19 heures à 21 h 30. Pré-inscription sur lnpn.fr, rubrique Participer / Vos prochains rendez-vous.