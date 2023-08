Dieppe. Les secrets de la ville révélés dans les pas de Laura

"À l'école, j'avais toujours de bonnes notes, mais j'avais des avertissements parce que je parlais de trop en cours, se souvient Laura Dubuc, amusée. Maintenant, je suis payée pour parler." Depuis mars et le lancement de son auto-entreprise Dans les pas de Laura, la guide de 32 ans fait découvrir sa ville natale : Dieppe. Une évidence pour elle, puisque la ville "coule dans (s)es veines."

Ce qui n'était pas une évidence, c'était ce métier. Après des études de marketing, Laura a travaillé dans une grande entreprise de luxe à Paris, puis est partie au Cambodge pour faire de l'humanitaire avant de revenir en France. Comme beaucoup de Français, c'est pendant la pandémie de Covid-19 qu'elle a décidé de changer de voie. À 30 ans, elle retourne sur les bancs de la fac pendant une année et obtient sa carte de guide-conférencière nationale.

Faire rayonner la ville

Dynamique et pétillante, c'est avec un brin d'humour et de nombreuses anecdotes que Laura propose des visites guidées de la ville aux quatre ports. Des anecdotes originales glanées directement auprès des habitants pour que sa visite ne soit pas simplement une énumération de dates ou d'histoires vieilles de plusieurs centaines d'années. Son parcours présente Dieppe de l'office de tourisme à la plage en passant par l'église et le port de pêche. Au fil de la visite, Laura n'hésite pas à jouer avec les sons qu'il est possible d'entendre dans la ville. Lors de notre entretien, elle s'est arrêtée de parler à la résonance de la corne d'un bateau, a levé le doigt et a expliqué : "Ça, c'est un bateau qui sort du port."

Pratique. Prochaines visites guidées les 12, 15, 23, 26 et 30 août. Tarifs : 13 €, 8 € pour les enfants entre 10 et 15 ans, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.