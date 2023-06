Politique. Le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, en visite dans la Manche

Une nouvelle visite officielle va avoir lieu dans la Manche, jeudi 29 juin. Le secrétaire d'État en charge de la mer, Hervé Berville, sera à Gouville-sur-Mer et Blainville-sur-Mer le matin. Il interviendra à Granville l'après-midi. La visite est orientée vers les métiers de la mer : ostréiculteurs, mytiliculteurs et pécheurs.

Le problème des araignées

À Gouville et Blainville, le secrétaire d'État doit rencontrer des ostréiculteurs et mytiliculteurs. Le problème des araignées de mer qui viennent manger les moules va notamment être évoqué.

À Granville, Hervé Berville va rencontrer des pêcheurs et faire le point sur le Brexit, la gestion de la flotte avec la sortie de certains navires, et son verdissement pour la rendre plus écologique. Il doit monter sur le Marité et avoir un temps d'échange avec la SNSM.

Hervé Berville vient sur l'invitation des députés de la majorité, Bertrand Sorre et Stéphane Travert.