Manche. Accident de quad : deux jeunes de 12 et 13 ans blessés

Deux jeunes hommes âgés de 12 et 13 ans ont été victimes lundi 26 juin, vers 18 heures, d'une chute avec leur quad dans la commune de Breuville au nord de Bricquebec. Légèrement blessés, les adolescents ont dû être transportés à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Sept sapeurs-pompiers en provenance des centres d'incendie et de secours de Bricquebec, Les Pieux et Cherbourg sont intervenus.