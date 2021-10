Jean Dujardin dans le viseur de George Clooney

Le lauréat de l'Oscar 2012 du meilleur acteur, pour sa prestation muette dans The Artist, serait en lice pour un second rôle dans ce long métrage. The Monument's Men relatera la mise en place d'une équipe d'experts pour mettre la main sur les oeuvres d'art dérobées par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Présent derrière la caméra, George Clooney mènera également la distribution. Outre Jean Dujardin, les noms de Cate Blanchett et Paul Giammati circulent. Selon le site, ils pourraient respectivement incarner la résistante français Rose Valland et l'amateur d'arts américain Lincoln Kirsten, dans ce film inspiré d'une quête de Robert M. Edsel. Le tournage de The Monument's Men est prévu pour le printemps 2013, à travers l'Europe.