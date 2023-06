Alençon. Changez vos habitudes : des modifications à venir sur le réseau des bus Alto

Le réseau des bus urbains Alto, à Alençon, existe sous sa forme actuelle depuis 2018, avec vingt-trois autobus et quarante-deux agents (dont trente-deux conducteurs) pour le transport de voyageurs, de scolaires, le transport à la demande et le "TAD Accès" réservé aux personnes à mobilité réduite.

Si chaque année sur l'agglo d'Alençon les bus parcourent plus de 950 000 kilomètres (24 fois le tour de la Terre !), les besoins évoluent avec de nouveaux quartiers qui se développent et de nouvelles entreprises à desservir. Après deux années d'études et de comptage des voyageurs arrêt de bus par arrêt de bus, le réseau va être modifié. Ce sera le 10 juillet prochain.

Fini les lignes 1, 2, 3, 4 et 5, qui seront remplacées par deux lignes principales, appelées A et B, qui vont assurer 80 % des transports effectués avec un bus toutes les douze minutes aux heures de pointe. Elles seront complétées par deux lignes plus petites, logiquement appelées C et D, pour doubler des lignes surchargées, "mais aussi pour desservir des zones où jusqu'alors il n'y avait pas de bus", explique Laurent Boudot, chargé de mission "mobilité" aux bus Alto.

Ecoutez ici Laurent Boudot : Impossible de lire le son.

Après les années Covid et la baisse du nombre de voyageurs, pour la première fois cette année, la Communauté urbaine d'Alençon devra financer les transports urbains à hauteur de six cent mille euros. L'objectif est donc d'en reconquérir avec un meilleur service, mais aussi de desservir de nouvelles communes : "Cerisé, Arçonnay, Damigny, Condé-sur-Sarthe, Valframbert, Saint-Germain-du-Corbéis", détaille Sylvain Launay, vice-président de la Communauté urbaine, en charge des transports sur l'agglo d'Alençon.

Ecoutez ici Sylvain Launay: Impossible de lire le son.

Si le prix du billet de bus ne change pas, en revanche, la "navette gratuite de centre-ville", qui était trop peu utilisée depuis cinq ans, est supprimée.

Une sensibilisation à un usage raisonné du transport à la demande sera effectuée sur les 31 communes de l'agglo, ce service ne pouvant pas être utilisé comme un taxi à prix réduit.

Pour tester ce nouveau réseau, en téléchargeant l'appli Alto, chaque usager va pouvoir bénéficier de sept jours de transport gratuit à partir du lundi 10 juillet. L'objectif affiché pour 2024 avec ce nouveau réseau est d'effectuer un million de transports de voyageurs chaque année sur l'agglo d'Alençon.