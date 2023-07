À découvrir. Trois activités insolites au cœur de la capitale cauchoise

Parmi les immanquables, le Chêne d'Allouville est le premier. Contemporain de Charlemagne, cet arbre millénaire s'est creusé au fil des siècles et abrite désormais deux chapelles superposées. Pour les amateurs d'édifices religieux, l'église Saint-Pierre d'Yvetot est une autre destination importante. Sa couleur rose saumon et sa forme circulaire sont inhabituelles, mais il faut rentrer pour admirer son vitrail, le plus grand d'Europe.

Des randonnées diverses

Autre incontournable : le Val-au-Cesne. Ce site naturel classé offre une variété de paysages traditionnels. Entre bois, champs, prairies et vergers, maisons à colombage et églises de campagne, plusieurs circuits balisés y sont proposés à pied, à vélo ou à cheval.

Il est également possible de marcher le long des rues du village fleuri d'Autretot. Il a été l'un des premiers villages de France à obtenir les quatre fleurs du label " Villes et villages fleuris " et l'un des premiers d'Europe. Il a gardé l'architecture typique des villages cauchois.