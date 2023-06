Manche. À Saint-Lô, on mise sur le cyclotourisme

Alors que la saison estivale approche, l'office de tourisme de Saint-Lô a trouvé son cheval de bataille : le cyclotourisme.

La Manche, un territoire attractif pour les cyclistes

Pour Sandrine Grillot, responsable de l'office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo, le département de la Manche a tout pour séduire des visiteurs venus se ressourcer et retrouver le lien avec la nature, entre les Roches de Ham, les marais ou la forêt de Cerisy. Elle souligne l'"attrait touristique" de l'agglomération saint-loise et la manière dont les cyclotouristes "font vivre le territoire", de manière "écoresponsable".

Sandrine Grillot sur le cyclotourisme dans la Manche. Impossible de lire le son.

Pour répondre à ces demandes, l'office de tourisme saint-lois est maintenant labellisé "Accueil Vélo" et est habilité à traiter les demandes des cyclotouristes : des "petites choses", selon Sandrine Grillot, comme proposer des hébergements adaptés, recommander des parcours ou régler des problèmes matériels. L'accent est particulièrement mis sur la VéloWestNormandy, un parcours qui relie les plages du Débarquement et le Mont Saint-Michel et traversant Saint-Lô.

Une fréquentation en hausse

L'éco-compteur d'Attitude Manche, qui compte les cyclistes et les passants, permet de se faire une idée plus précise de l'ampleur du cyclotourisme. Placé sur la voie verte, à Tessy-Bocage, le compteur a ainsi relevé plus de 5 200 vélos en juillet/août 2022, contre 3 700 en 2021. Le cyclotourisme devrait donc représenter une part non négligeable des visiteurs du département en 2023.