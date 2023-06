Fête de la musique 2023. Des idées de concerts au Havre et dans le pays de Caux

Elle est devenue incontournable, 41 ans après sa création sous l'impulsion de Jack Lang : la fête de la musique est de retour, mercredi 21 juin, avec des spectacles gratuits à l'initiative des conservatoires et écoles de musique, des particuliers, des communes, mais aussi des commerçants locaux qui sont nombreux à mettre en place des scènes devant leur établissement. Tour d'horizon non exhaustif au Havre et dans le pays de Caux.

Le Havre

Au Havre, ce sont très souvent les bars et restaurants qui sont à la manœuvre côté programmation. Les festivités débuteront dès 16 heures dans le quartier Saint-François, avec les DJ du collectif Helios qui s'installent Chez Lili. La soirée sera bien animée aussi dans le quartier Danton (musique du monde et percussions au Gavroche à 18 heures, concerts au Spud Bencer à partir de 19 h 30), la rue de Paris (rock et métal au News à partir de 17 h 30 ; chanson et pop-rock au Merle Moqueur à partir de 17 heures) sur le quai de Southampton, dans le secteur de la rue Racine ou les rues piétonnes, où plusieurs bars s'associent pour monter une scène rue Victor-Hugo avec de l'afrobeat (LosAnges, 20 heures) et les producteurs R.O.Y (du duo Plaisirs) et Gaël Mectoob, membre du Studio Bagel (deux sets à 18 et 22 heures).

Les membres du conservatoire Arthur Honegger se produiront dans leurs locaux (de 14 à 17 heures) mais aussi au square Saint-Roch (Brass Band Océane, 18 heures), à l'hôtel de ville (orchestres Intermezzo et Sinfonietta, 18 h 30), au pôle Simone Veil (guitare), à l'hôtel Dubocage de Bléville (ensemble celtique, 16 h 30) ou encore à la Halle aux poissons avec des chœurs d'enfants, du CE1 à la terminale (18 heures).

Un peu plus loin, la musique se fête aussi dans le quartier de l'Eure au Hangar Zéro (à partir de 19 h 30), près de la plage à La Source et Underdogs Beergarden, dans le parc Rouelles à la Guinguette d'Aboun (de 15 à 18 heures), sur le site Lebon de l'université (de 14 à 20 heures) encore à la maison des syndicats (à partir de 18 h 30).

La programmation est à retrouver sur cette carte interactive.

Dans l'agglo du Havre

À Montivilliers, des groupes se produiront du côté de la place François-Mitterand à partir de 17 h 30, à l'église, ainsi que place Docteur-Chevalier, devant les Hallettes. Au programme, des cuivres, une batterie-fanfare, des percussions, de la musique baroque, du ukulélé…

À Gonfreville-l'Orcher, rendez-vous à 16 heures pour applaudir les élèves de l'école de musique municipale, dans les jardins de l'hôtel de ville.

À Saint-Jouin-Bruneval, c'est un bal folk qui est organisé à la halle à tout faire, à partir de 20 h 30.

Fécamp

Dans la cité des terres-neuvas, c'est sur le port et en front de mer que la musique se célèbre. La fête marque aussi le retour du marché nocturne estival quai de la Vicomté, tous les mercredis de l'été, de 17 à 23 heures.

Dès 12 h 30, les élèves et professeurs du conservatoire s'installeront devant le musée les Pêcheries, quai Jean-Recher.

Pour écouter mais aussi participer, il y aura le Bœuf au bord de l'eau, proposé par l'association Art en Sort, de 15 à 22 heures, sur la digue promenade. En compagnie des élèves des ateliers musicaux, quiconque pourra venir jouer de la musique avec le matériel mis à disposition (on peut apporter son instrument).

Ceux qui ne savent pas jouer pourront… passer de la musique : de 18 à 20 heures, c'est "platines ouvertes" sur le parking face à l'hôtel d'Angleterre. Des participants passeront leurs vinyles pendant une demi-heure maximum (inscription au 06 16 05 01 49). Pas besoin de savoir mixer ! Une animation proposée par L'Effet Rétro & Plage Sonore, qui enchaînera avec un DJ set jusqu'à 22 heures.

Rock, rockabilly, country, bal folk, musique irlandaise sont également au programme.

Rives-en-Seine

La fête de la musique est toujours un moment fort à Caudebec-en-Caux, où 10 000 personnes sont attendues pour applaudir une trentaine de groupes et artistes, répartis sur dix scènes. Il y en aura pour tous les goûts, du quai Guilbaud au parc de l'hôtel de ville, en passant par l'ancienne prison médiévale ou la dernière gribane, embarcation traditionnelle de la Seine. Les amateurs de rock seront notamment servis avec le groupe The Beggars Banquet, spécialiste des reprises de Rolling Stones ou The Basket Case, qui propose des covers de Green Day.

Yvetot

Un tribute band est aussi programmé à Yvetot avec Queen Killers, dédié au groupe culte de Freddy Mercury. Au programme : deux heures de show à partir de 21 heures place des Belges. Les festivités débuteront à 18 heures, avec des scènes également rue du Château, place de l'hôtel de ville, sur le parvis de l'église ou encore dans le jardin de la musique municipale.

Bolbec

La Fabrik à Sons et la Ville s'associent pour proposer des concerts tout au long de l'après-midi dans le bas de la rue piétonne, dès 15 heures, avec des groupes locaux. Rendez-vous ensuite à partir de 19 heures dans le parc du Val-aux-Grès pour un DJ set suivi d'un concert familial devant le château.

Lillebonne

À Lillebonne, plusieurs bars et brasserie proposent des concerts. Deux grandes scènes seront également montées place Carnot et place Holley. À noter, sur cette dernière, une initiation au chant avec La p'tite chorale, à partir de 14 h 30, suivie d'un concert.

Goderville

La soirée concert débutera à 18 h 30 place de Verdun, en centre-bourg, avec Djave, RUN et Art'Melody. Des tables et chaises seront à disposition avec les commerçants de Goderville pour se restaurer.