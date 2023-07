Pont-l'Evêque. Les secrets de fabrication du calvados à la distillerie Père Magloire

Pour mettre en valeur son travail ancestral, la distillerie Père Magloire, route de Trouville à Pont-l'Évêque, s'est dotée d'une muséographie peu commune. Implantée sur plus de 3 000 m2, elle propose une visite immersive et riche en sensations avec des effets sonores, visuels, sensoriels et olfactifs. Au milieu des alambics et des décors reconstituant la Normandie d'avant-guerre, vous découvrirez le processus de fabrication du calvados, ce spiritueux qui fait la réputation du terroir normand. La visite dure une heure et s'achève au sein du bar de la distillerie. En présence d'un "guide-expert", vous vous initierez à la dégustation de calvados. Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre d'alcool, du jus de pomme est également proposé.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h (dernière visite à 17 h 45). Adultes 14,50 €, enfants (12-17 ans) et étudiants 6 €, forfait famille (deux adultes et deux enfants) 35 €. Réservation sur billetterie.calvados-experience.com.