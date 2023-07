Côte Fleurie. Trois adresses pour se détendre entre terre et mer

Les plages de la Côte Fleurie accueillent différentes stations balnéaires réputées : Cabourg, Houlgate, Deauville… Moins fréquenté, l'arrière-pays est plus calme et propice à la culture de pommes à cidre et a de quoi ravir les amateurs de cette boisson. Le pays d'Auge est un véritable territoire gastronomique, puisqu'on y produit du fromage, tels que le pont-l'évêque et le livarot.

Différents lieux où profiter du cadre

Plutôt plage ? Le restaurant L'Étage, situé sous les toits de l'hôtel Novotel à Deauville, offre une belle vue sur le port et la plage, particulièrement appréciable au coucher du soleil. Si vous êtes du côté de Lisieux pour visiter le sanctuaire de sainte Thérèse, vous pouvez passer aux Sœurs Pinard, une guinguette qui propose des bières et une carte des vins élaborée par un œnologue. Enfin, Le P'tit Beaumont, à Beaumont-en-Auge, vous propose cinq belles chambres à prix doux dans un cadre sympathique. Vous pouvez aussi descendre sur la terrasse et profiter du restaurant si vous avez faim.