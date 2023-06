Seine-Maritime. ZFE : ce qui change dans l'agglomération rouennaise

Il y a du nouveau concernant la Zone à faibles émissions mobilité (ZFE) de l'agglomération de Rouen. Compte tenu des mesures de la qualité de l'air de 2022, à confirmer par ATMO, indicateur de la qualité de l'air, et l'État, plutôt encourageantes, la Métropole de Rouen Normandie va encore plus loin. "Nos efforts payent, c'est très encourageant et ça nous permet d'espérer éviter de passer en Crit'air 3 en ZFE en 2025, affirme Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie et maire de Rouen. Ça nous permet de mettre en place de nouvelles exonérations et d'expliquer pourquoi on a choisi ce calendrier." Ainsi, depuis le 15 mai 2023, les personnes touchées par au moins une Affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d'une exonération particulière, notamment pour se rendre dans des établissements de santé sans tenir compte des vignettes Crit'air. Cette mesure s'adresse à des patients bénéficiant par exemple de traitements sur le long terme. Une autre mesure évoquée lundi 19 juin a été celle du "pass 24 jours". "On travaille pour mettre en place, au 1er janvier 2024, un pass ZFE avec 24 jours dans l'année pour circuler dans l'agglomération même si votre véhicule est normalement exclu de la ZFE", précise le président de la Métropole de Rouen. Ce pass serait gratuit et disponible pour tous. Pour l'instant, les modalités exactes n'ont pas encore été communiquées, mais elles devraient l'être prochainement.