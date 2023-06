Rouen. Ce que vous n'avez pas vu de ces dix jours d'Armada

La brigade équestre,

Ils étaient très visibles sur l'Armada de Rouen et faisaient partie des renforts de police, mobilisés pour l'occasion. Quatre policiers des brigades équestres de l'Essonne et du Nord ont patrouillé régulièrement à cheval sur le site. Leurs montures étaient hébergées à la Chevalerie de la Brétèque, à Bois-Guillaume. "On arrive avec les chevaux dans le camion, on les prépare, on les selle et après on patrouille sur les quais", a expliqué Gaelle Guichard, fonctionnaire de police en brigade équestre dans l'Essonne, à Draveil. Avant d'aller patrouiller à partir de 10 heures, elle était sur le pont dès 8 heures pour s'occuper des chevaux. "Les gens ne s'imaginent pas que notre métier est aussi physique !", lance Roxanne Ruiz, sa collègue. "Il y a tout le côté logistique et l'entretien du cheval qu'on doit faire, avant et après. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie." À 15 heures, après la fin de patrouille, il fallait ramener les chevaux en camion aux écuries pour les doucher et leur donner à manger. Ensuite, "il y a tout le matériel à nettoyer puis à ranger", ajoute Roxanne Ruiz. Avec les températures élevées pendant l'Armada, il a aussi fallu aussi organiser l'hydratation des chevaux sur le site même de l'Armada, ce qui a été rendu possible par le soutien de bénévoles. Les policiers ont aussi dû veiller à cela. "Avec l''équipement que l'on a, on est aussi très vite déshydratés", indique Gaëlle Guichard.