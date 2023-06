Granville. 100 ans du Marité : voilà à quoi va ressembler le spectacle surprise !

Le Marité a un programme chargé pour célébrer ses 100 ans à Granville. Ce sera samedi 24 et dimanche 25 juin dans la cité corsaire. Il va y avoir deux parades maritimes, un village avec des activités pour petits et grands et de nombreux bateaux à visiter. Tout cela sera gratuit. Un spectacle surprise était annoncé. Il a été dévoilé vendredi 16 juin.

Le principe de ce spectacle est de raconter les différentes vies du Marité depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Sur la forme, c'est un son et lumière avec aussi de la vidéo, du théâtre et même de la pyrotechnie. Pour raconter cette histoire, c'est l'acteur Jacques Gamblin qui a prêté sa voix. Il est le parrain du Marité depuis 2012.

Il va y avoir deux représentations samedi 24 juin, à 23 h 15 et 23 h 40. Pour voir et entendre au mieux ce show, il faut se placer quai Pelville, rue du Port ou plus en hauteur, dans la rue des Juifs et boulevard des 2e et 202e de Ligne.