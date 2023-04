Granville. Tout le programme pour les 100 ans du Marité

C'est un fameux trois mâts, connu dans toute la Manche : le Marité. Le terre-neuvier français va fêter les 100 ans de son baptême lors d'un week-end de réjouissance les 24 et 25 juins prochain. Voici le programme.

En mer

Pour les réjouissances en mer, cela se passera le samedi midi et le dimanche matin. Deux parades maritimes seront organisées. Le Marité sera entouré de nombreux autres bateaux, dont l'Étoile, une goélette à deux mats de la Marine nationale française. La parade arrivera de Chausey le samedi, à partir du 12 h 15. Le dimanche, ce sera une parade côtière de Saint-Pair-sur-Mer vers le Plat-Gousset qui se déroulera entre 10 h 30 et 13 h 30.

À terre

Au port de Granville, un village Marité ouvrira à 11 h le samedi, 9 h 30 le dimanche. Les promeneurs y retrouveront des informations sur le Marité, pourront visiter les vieux gréements l'après-midi. Les enfants ne seront pas oubliés avec des jeux. Des spectacles, des conférences et des fanfares ponctueront la journée. Des stands de dégustation et pour se nourrir seront aussi disponibles. Le samedi soir, à partir de 20 h, il y aura des concerts, et un spectacle surprise à 23 h 10. Dimanche après-midi, Alexandra Hernandez, artiste de Saint-Pierre-et-Miquelon se produira.

Un invité

Une délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon sera présente. Il y a une logique pour le Département de la Manche, qui organise ce week-end de fête. C'est là-bas que le Marité partait pêcher la morue. De nombreux Normands s'y sont installés, les léopards normands se trouvent d'ailleurs sur le drapeau de la collectivité. "Si l'on fait de la généalogie, toutes les familles de Saint-Pierre-et-Miquelon ont au moins un ancêtre normand", assure Bernard Briand, le président du Conseil territorial de cet archipel de 6 000 habitants près du Canada.

Construit pour la pêche, le terre-neuvier a eu différentes vies. Il a, par exemple, servi au transport de marchandises vers l'Angleterre lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui un navire avec une dimension sociale, avec des jeunes en difficulté accueillis, et éducative.

Pratique. Le programme est aussi sur le site internet du Marité.