Dancourt. Ils sauvent un poulain aveugle de l'euthanasie

"Pour l'instant, il mange, il dort, il mange, il dort !", sourit-on au téléphone. Nemo Bleu, un poulain de race Haflinger, est né avec un handicap : il est quasiment aveugle.

Une opération des yeux pour qu'il retrouve la vue

Âgé de seulement deux semaines, il a été recueilli par la Ferme du Far West aux Autruches, à Dancourt, une ferme pédagogique connue notamment pour ses pensionnaires un peu particuliers : autruches, walibis et autres alpagas.

Nemo Bleu a échappé à l'euthanasie grâce à la ferme du Far West aux Autruches, située à Dancourt, en Seine Maritime. - La Ferme du Far West

Cyril et Victor, les co-gérants de la ferme, ont recueilli Nemo auprès d'un éleveur qui, en raison du handicap du jeune cheval, ne pouvait pas le vendre : le poulain était ainsi destiné à l'euthanasie.

Mais la Ferme du Far West a choisi l'optimisme et l'espoir, et a adopté Nemo dans l'objectif de lui faire retrouver la vue. Car son cas n'est pas désespéré : il pourrait voir grâce à une opération des yeux, moyennant 8 000 euros (4 000 euros par œil).

Nemo est âgé de quelques semaines. - Le Far West aux Autruches

L'équipe a donc lancé un appel aux dons pour financer cette opération, alors que l'établissement finance déjà l'alimentation du poulain qui n'est pas encore sevré, et que les employés se relaient pour prendre soin de lui.

Une vente d'œufs d'autruche est également organisée par la ferme du Far West pour continuer à faire monter la cagnotte et ainsi donner la vue à Nemo Bleu.

En attendant, prochain arrêt pour Nemo, qui mène désormais la vie (quasi) normale d'un poulain : l'école vétérinaire d'Alfortville, où il passera un examen des yeux.