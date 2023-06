Pirou. Qui a volé le bateau de la chapelle des Marins ?

"C'est vraiment scandaleux, honteux", vitupère Jean-Marie Le Goubey, qui fait partie de l'association des amis de la chapelle de Pirou. Samedi 10 juin, c'est pendant la messe du soir que les fidèles se sont rendus compte de la disparition de la maquette de bateau.

Un bateau offert en mémoire des marins disparus en mer

Le bateau a été offert à la chapelle en 1985, en mémoire des marins disparus en mer. "Cette chapelle est un lieu de mémoire", rappelle Jean-François Rapilly, le président de la station SNSM de Pirou. La maquette était suspendue à 2,50 mètres au-dessus du sol.

L'association a déposé plainte et le curé de la paroisse Saint-Jean de Créances devrait aussi le faire. L'association garde tout de même espoir de retrouver cette maquette, et diffuse sa photo le plus largement possible.