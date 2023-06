Le Havre. Le Ouest Park fête ses 20 ans avec Pomme, Adé, Izïa, Archive, Dub Inc…

Le cru 2023 du Ouest Park est connu ! Les organisateurs du festival du Havre, qui se tiendra du 18 au 22 octobre au fort de Tourneville, ont dévoilé les têtes d'affiche de la vingtième édition.

Chanson, rock, électro…

On le savait déjà : c'est le rappeur Zola qui lancera les festivités, jeudi 19 octobre, avec une soirée rap inédite, au Tetris.

Vendredi 20 octobre, on pourra applaudir les Britanniques de Archive, les chanteuses Pomme et Adé (ex Thérapie Taxi). Les amateurs de musique électronique apprécieront le retour de Flavien Berger sur scène ainsi que le show de Vladimir Cauchemar, le producteur masqué, déjà à l'affiche en 2021. Les rockeurs américains de Calexico, les énergiques Ko Ko Mo, la pop psyché de Satellites et le duo franco-italien féministe Putan Club complètent cette journée.

Samedi 21 octobre, les Clermontois de Dub Inc feront résonner leurs refrains, aux côtés de la truculente Izïa, des rockeurs belges de dEUS, le rappeur Luidji, le chanteur marseillais Johan Papaconstantino, les Anglais de Do Nothing, mais aussi la Canadienne Lydia Képinski, les chanteuses Vanille et Maddy Street et la Rouennaise Violet Indigo.

Le dimanche gratuit

Le Ouest Park se terminera dimanche 22 octobre avec la tournée des iNOUïS du Printemps de Bourges. Sur scène, on pourra applaudir le rappeur Pirate et la chanteuse Lotti, qui jouent à domicile, mais aussi Brique Argent et Demain Rapides.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur ouestpark.com, avec des pass vendredi/samedi à 50 € au lieu de 58 € (tarif early bird, en quantité limitée).

Pratique. Ouest Park, du 18 au 22 octobre au fort de Tourneville, au Havre. Tarifs : 37 € pour Zola le jeudi 19 octobre ; de 32 à 37 € le billet une journée pour vendredi 20 ou jeudi 21 octobre ; de 50 à 58 € le pass deux jours vendredi et samedi ; gratuit le dimanche. Programmation du mercredi à venir.