Bonne table à Rouen. Le Rodizio Brazil ouvre au 105 pour l'Armada

L'ambiance est résolument dépaysante. Voyage au Brésil dès l'entrée de ce restaurant qui s'est installé au rez-de-chaussée du hangar 105 flambant neuf, sur les quais rive gauche de Rouen. Les nombreuses plantes donnent une impression de jungle dans le vaste espace qui peut accueillir environ 90 couverts en intérieur et quasi autant en terrasse. Une terrasse qui, petit bonus du moment, donne une vue directe sur les bateaux de l'Armada, et ce depuis la rive gauche, plutôt moins fréquentée pendant l'événement.

La viande servie par les Passador

À la carte du Rodizio Brazil, différentes formules incluant des buffets à volonté, pour l'entrée et les plats chauds, et même une formule où tout est à volonté, y compris la viande. Je penche lors de mon passage pour une formule à 19,90 € qui propose le buffet de salades et de crudités, ainsi que le buffet de plats chauds à volonté et trois passages de viandes. Une fois mon assiette garnie au bar à salades, les Passador vont donc directement depuis la brochette me servir à table du pain à l'ail, des saucisses, du poulet et du bœuf au fromage.

Les viandes sont servies à table.

L'ensemble est bien cuit et généreux. D'autant que je finis mon assiette avec un assortiment de plats chauds variés. Me voilà repu et l'impasse sur le dessert n'est pas une frustration. À la manœuvre pour cette nouvelle adresse, trois associés qui ont senti le potentiel de ce type de concept à Rouen. "Quand on a vu les locaux du 105, on s'est dit que ça allait super avec le concept", explique Sami Saadi, l'un des gérants de l'établissement.

Le restaurant a ouvert ses portes le mardi 6 juin, juste avant le début de l'Armada, avec une équipe au grand complet pour faire face à la foule : 25 personnes en tout, à la fois en cuisine et pour le service. "L'Armada, c'est comme une coupe du monde, tous les quatre ans. On ne voulait pas la louper", sourit le gérant.

Pratique. Rodizio Brazil, 105 allée François-Mitterrand à Rouen. Tél. 09 82 99 26 80.