Caen. Un testament acheté 215 000 euros aux enchères

C'est une pièce majeure de l'histoire de la Révolution française : la lettre testament politique de Charlotte Corday, intitulé "Adresse aux Français amis des loix et de la paix" a été vendue pour 215 000 euros à une vente aux enchères à l'hôtel Drouot à Paris.

L'acheteur ? La Région Normandie, le Département du Calvados et la Ville de Caen, qui ont souhaité ramener en Normandie ce testament. Car Charlotte Corday, originaire de Caen s'était rendue à Paris en juillet 1793 pour assassiner Marat, député de la Seine au temps de la Révolution française. Elle avait seulement 25 ans, et sera guillotinée quatre jours plus tard. "J'ai tué un homme pour en sauver cent mille", avait-elle clamé à son procès, estimant avoir délivré le peuple d'un "tyran".