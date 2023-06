Armada de Rouen. Messe des marins : ce jour où l'archevêque est tombé dans la Seine

C'est une anecdote très connue de la grande histoire de l'Armada de Rouen. En 2008, l'archevêque de Rouen de l'époque, Jean-Charles Descubes, se prépare à célébrer la traditionnelle messe des marins, la première retransmise à la télévision pour l'Armada.

L'avant-veille, il entreprend de repérer les lieux et d'aller visiter les bateaux avant de les bénir, lorsque lui arrive ce fâcheux incident, qu'il raconte aujourd'hui encore avec délectation. "J'ai croisé Patrick Herr [le président de l'Armada, NDLR] qui m'a invité sur sa péniche", explique-t-il dans un sourire. Mais il fallait descendre une première échelle pour rejoindre un ponton, puis une autre échelle pour monter sur le bateau. À l'aller, pas de problème. Mais c'est au retour que les choses se gâtent. "Je fais le chemin inverse mais le ponton s'était décalé du quai. Et à la quatrième marche, j'avais le pied dans l'eau. Et quand on a le pied dans l'eau, on est déséquilibré", explique l'homme d'Église en riant. "Je me suis raccroché à ce que je pouvais. Il y avait une plante verte. Elle m'a suivi dans l'eau !"

Jean-Charles Descubes Impossible de lire le son.

Quand j'allais dans des réunions, on m'en parlait, ça brisait la glace !

Plus de peur que de mal, Jean-Charles Descubes ne se blesse pas et est très rapidement sorti de l'eau. "Une anecdote heureuse", dit-il, en assurant que son ami Patrick Herr a tendance à en rajouter quand il la raconte. "Je ne suis pas tombé, je suis descendu en Seine", estime-t-il.

Mais Patrick Herr n'en démord pas, avec son sens de l'anecdote, c'était bien une chute. "Et le sortir de l'eau n'était pas si facile, c'est lourd un archevêque mouillé !", confie-t-il en riant.

Toujours est-il que cette anecdote a fait la renommée de l'archevêque de l'époque. "Ce fait divers que j'ai vécu de manière heureuse m'a réellement intégré dans Rouen ! Quand j'allais dans des réunions, on m'en parlait et ça brisait la glace et j'en suis très content", raconte celui qui est resté archevêque de 2004 à 2015.

Cette année, la messe des marins est célébrée depuis l'Atlantis par Monseigneur Dominique Lebrun, l'actuel archevêque, dimanche 11 juin à 11 heures On lui souhaite de garder les pieds secs.