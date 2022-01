Succès du ‘’référendum” postal

Ce « référendum sauvage » avait pour organisateurs les syndicats CGT, SUD, FO et CFTC. Mais pas seulement... Beaucoup d'élus locaux, et même quelques députés, s'y étaient associés. La plupart étaient de gauche, mais il y avait des élus centristes et quelques UMP, tant le sujet de La Poste devenait brûlant dans les circonscriptions.

Résultat : 2,12 millions de Français sont venus voter, dans une atmosphère joyeusement trans-partisane. À Châtillon-en-Bazois (Nièvre), par exemple, plus de soixante maires bourguignons, ceints de leur écharpe tricolore, ont voté en groupe. En Ille-et-Vilaine, un collectif de maires mené par deux des leurs, un socialiste et un non-inscrit, rassemblait “indépendamment des appartenances politiques”, pour ‘’défendre le maintien des bureaux de poste dans les communes”...



Fillon hésite

Et les usagers ont voté massivement (90 %) pour un ‘’non à la privatisation de La Poste’’. La plus forte participation a été enregistrée dans les zones rurales et les banlieues populaires, qui redoutent d’être les victimes des fermetures de bureaux.

Ces quelques deux millions de Français pensent en effet que, si l’on privatisait La Poste, les prestataires privés – laissant tomber le monde rural et les banlieues – ne desserviraient plus que les zones rentables. « C’est la logique du marché », disent les syndicats : « la mission du service public est d’assurer ce que le marché n’assurerait pas. Si l’on supprime le service public, les zones moins peuplées ou moins riches n’auront plus de courrier régulier, et l’on aura avec les postes le même problème qu’actuellement avec les médecins. »

Devant le coup de semonce qu’est le succès de ce vote populaire, Matignon hésite.

Selon le réflexe de tous les gouvernements, François Fillon cherche à gagner du temps. Pour rassurer l’opinion, il affirme : « la privatisation n’est pas à l’ordre du jour ».

Mais pour intimider (si possible) les organisateurs du référendum ‘’sauvage’’, Eric Woerth, ministre du Budget, leur déclare que le succès de leur initiative n’engendrera pas un référendum ‘’officiel’’ sur l’avenir de La Poste – en dépit de ce que demandent maintenant les syndicats, forts de la victoire de la semaine dernière.

Plus violent que Woerth, Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie, va jusqu’à qualifier de ‘’soviétique’’ le référendum des syndicats. Cette comparaison irrite les postiers, les élus locaux et les deux millions de votants : en quoi la protestation contre une (éventuelle) privatisation de La Poste exprimerait-elle une nostalgie envers la défunte URSS ?







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire