[Dossier] Agglo de Caen. A la Coop 5 pour 100, des objets revalorisés et de l'occasion à prix cassés 

Laëtitia Millon fait partie des salariés de la Coop 5 pour 100. Elle explique pourquoi la coopérative s'est lancée dans les collectes éphémères d'objets électroniques et de mobilier. Interview.

Laëtitia Millon fait partie des 12 salariés de la Coop 5 pour 100. Depuis le mois de mars et jusqu'à septembre, la coopérative organise, en partenariat avec Caen la Mer, des collectes éphémères dans une vingtaine de communes de l'agglomération caennaise pour récupérer des objets électroniques et des meubles usés.

Bonjour Laëtitia, pourquoi avoir lancé

cette initiative ?

"On voulait sensibiliser la population aux filières de réemploi sur le mobilier, l'électrique et l'électronique. Il faut aller au-devant des gens pour leur expliquer la différence entre le réemploi et les déchetteries. Dans le réemploi, on ne détruit pas les objets, contrairement au recyclage."

Comment fonctionne chaque collecte ?

"Chaque samedi pendant six mois, on organise une collecte dans une commune de l'agglomération. On installe un stand, du matériel de sensibilisation et on fait le tri directement avec les donateurs. On a une grille qui nous permet d'évaluer le tonnage collecté, en réemploi et pour le recyclage."

Quel bilan en tirez-vous ?

"Le bilan est différent selon les communes. Il y a encore du travail à mettre en place pour que cette prestation attire encore plus."

Acceptez-vous tous les objets ?

"Non, sur certains objets, on ne peut pas faire de miracles. Par exemple, pour un objet électronique rouillé, on invite les gens à le déposer directement à la Coop 5 pour 100 pour qu'il soit recyclé."